В "Слуге народа" предлагают привязать прожиточный минимум к средней зарплате

В Украине стоит прекратить практику использования нескольких видов прожиточных минимумов и установить единый, но реальный. Его размер должен быть привязанным сперва к 40% средней зарплаты по стране.

"В законопроекте №3515 я предложила связь прожиточного минимума со средним уровнем заработной платы. Сначала я предлагаю, чтобы это было 40%, а вообще хотела бы, чтобы 60%. В проекте же прописано, что на протяжении 10 лет он будет расти на 1% - до 50%. Если сделать сразу 50%, это разбалансирует госбюджет", - говорит Третьякова.

Она также убеждена, что на базе Минсоцполитики должно быть создано демографическое агентство, которое будет исследовать различные виды домохозяйств с различным уровнем доходов и проводить их опросs.

"Мы сможем понять, сколько семья тратит на то, чтобы содержать одного члена домохозяйства. И тогда мы сможем понять, сколько им нужно чулок. И это будет столько, сколько их реально изнашивают, а не столько, сколько заложило Министерство экономического развития", - отметила депутат.