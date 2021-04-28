У "Слузі народу" пропонують прив’язати прожитковий мінімум до середньої зарплати

В Україні варто припинити практику використання кількох видів прожиткових мінімумів та встановити єдиний, але реальний. Його розмір має бути прив’язаним на початку до 40% середньої зарплати по країні.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла голова комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу").

"У законопроекті №3515 я запропонувала зв’язок прожиткового мінімуму з середнім рівнем заробітної плати. На початку я пропоную, щоб це було 40%, а взагалі хотіла б, щоб 60%. У проекті ж прописано, що упродовж 10 років він буде зростати на 1% - до 50%. Якщо зробити одразу 50%, це розбалансує держбюджет", - каже Третьякова.

Вона також переконана, що на базі Мінсоцполітики має бути створене демографічне агентство, яке буде досліджувати різні види домогосподарств з різним рівнем доходів та проводити їх опитування.

"Ми зможемо зрозуміти, скільки родина витрачає на те, щоб утримувати одного члена домогосподарства. І тоді ми зможемо зрозуміти, скільки їм потрібно панчох. І це буде стільки, скільки їх реально зношують, а не стільки, скільки заклало Міністерство економічного розвитку", - відзначила депутат.