В "Слуге народа" положительно оценили инициативу президента поддержать ФОПов

В "Слуге народа" положительно оценивают инициативы президента по поддержке ФОПов и наемных рабочих, которые не могут работать из-за карантина. По словам председателя политсилы Александра Корниенко, начать работу над законопроектами можно будет со следующей пленарной недели, которая стартует с 30-го ноября.

Об этом Корниенко заявил в комментарии РБК-Украина.

"Государство должно поддержать как тех, кто пострадает в случае введения новых карантинных ограничений, так и тех, кто уже пострадал от карантина выходного дня. Точно говорить о круге получателей помощи можно будет после того, как законопроекты пройдут в парламент", - заявил глава "Слуги народа".

После представления законопроектов главой государства и проработки народными депутатами, финальный вариант документов будет отражать общее видение президента, правительственных чиновников и парламентариев, отметил Корниенко.

Напомним, сегодня, 24 ноября, президент Владимир Зеленский анонсировал денежную поддержку ФОПов и наемных рабочих, которые не могут работать из-за карантина.

Так, физические лица-предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности из-за карантина попадает под закрытие, получат 8 тысяч гривен материальной помощи. Всего на это выделят почти 10 миллиардов гривен. По расчетам, получить помощь смогут около миллиона граждан.

Кроме того, для сохранения рабочих мест на предприятиях власть предусмотрела одноразовую денежную помощь субъектам хозяйствования.

Предприятия, остановившие свою работу из-за карантинных ограничений, также получат от государства компенсацию расходов на уплату единого социального взноса за наемных работников. Это почти 1,5 миллиарда гривен для около 120 тысяч юридических лиц.

В случае усиления ограничительных мер предусмотрено введение налоговых каникул для ФОП 1-й группы. 200 тысяч физических лиц-предпринимателей будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСН.

Президент также анонсировал возобновление действия программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время весеннего карантина. Речь идет о материальной помощи ФОП, которые имеют детей до 10 лет, а также о компенсации по частичной безработице.

Глава государства также напомнил, что малый и средний бизнес уже получил более 13 миллиардов гривен по программе кредитов под 5, 7 или 9 процентов.

В целом предложенные президентом инициативы будут касаться более миллиона украинцев. Зеленский надеется, что Верховная рада поддержит все вышеупомянутые шаги для помощи бизнесу во время карантина.