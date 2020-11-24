У "Слузі народу" схвально оцінили ініціативу президента підтримати ФОПів

У "Слузі народу" схвально оцінюють ініціативи президента щодо підтримки ФОПи та найманих робітників, які не можуть працювати через карантин. За словами голови політсили Олександра Корнієнка, почати роботу над законопроектами можна буде з наступного пленарного тижня, який стартує з 30-го листопада.

Про це Корнієнко заявив в коментарі РБК-Україна.

"Держава має підтримати як тих, хто постраждає в разі запровадження нових карантинних обмежень, так і тих, хто вже постраждав від карантину вихідного дня. Точно говорити про коло отримувачів допомоги можна буде після того, як законопроекти пройдуть парламент", - заявив очільник "Слуги народу".

Після подання законопроектів главою держави та опрацювання народними депутатами, фінальний варіант документів відображатиме спільне бачення президента, урядовців і парламентарів, зазначив Корнієнко.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, президент Володимир Зеленський анонсував грошову підтримку ФОПів та найманих робітників, які не можуть працювати через карантин.

Так, фізичні особи-підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності через карантин потрапляє під закриття, отримають 8 тисяч гривень матеріальної допомоги. Загалом на це виділять майже 10 мільярдів гривень. За розрахунками, отримати допомогу зможуть близько мільйона громадян.

Крім того, для збереження робочих місць на підприємствах влада передбачила одноразову грошову допомогу суб’єктам господарювання.

Підприємства, котрі зупинили свою роботу через карантинні обмеження, також отримають від держави компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. Це майже 1,5 мільярди гривень для близько 120 тисяч юридичних осіб.

У разі посилення обмежувальних заходів передбачено запровадження податкових канікул для ФОПів 1-ї групи. 200 тисяч фізичних осіб-підприємців будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ.

Президент також анонсував відновлення дії програм підтримки бізнесу, які успішно працювали під час весняного карантину. Йдеться про матеріальну допомогу ФОПам, котрі мають дітей до 10 років, а також про компенсацію з часткового безробіття.

Глава держави також нагадав, що малий і середній бізнес уже отримав понад 13 мільярдів гривень за програмою кредитів під 5, 7 або 9 відсотків.

Загалом запропоновані президентом ініціативи стосуватимуться більше мільйона українців. Зеленський сподівається, що Верховна рада підтримає усі вищезгадані кроки для допомоги бізнесу під час карантину.