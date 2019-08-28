В "Слуге народа" планируют завтра рассмотреть до 100 законопроектов

Завтра, 29 августа, на заседании Верховной Рады нардепы рассмотрят от 30 до 100 законопроектов. Об этом заявил избранный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук в комментарии телеканалу 112.

По его словам, сегодня вечером в партии будут решать очередность рассмотрения законопроектов.

"Завтра мы будем рассматривать законопроекты, которые, я думаю, приоритезируются сегодня, хотя основные обсуждаются в прессе постоянно. Есть шанс, что мы примем более 30, а возможно даже до 100 законопроектов. Увидим", - сказал Камельчук.

Напомним, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" намерена подать 465 изменений в Основной закон.

Источники РБК-Украина сообщали, что глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера нынешнего заместителя председателя ОП Алексея Гончарука.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявлял, что определится с кандидатурой премьера уже на этой неделе. Он выбирает из двух кандидатур, однако Зеленский не стал называть имена претендентов.