У "Слуги народу" планують завтра розглянути до 100 законопроектів

Фото: Юрій Камильчук (facebook com kamelchuk.)

Сьогодні ввечері в партії будуть вирішувати черговість розгляду законопроектів

Завтра, 29 серпня, на засіданні Верховної Ради нардепи розглянуть від 30 до 100 законопроектів. Про це заявив обраний депутат "Слуги народу" Юрій Камельчук в коментарі телеканалу 112.

За його словами, сьогодні ввечері в партії будуть вирішувати черговість розгляду законопроектів.

"Завтра ми будемо розглядати законопроекти, які, я думаю, приоритезируются сьогодні, хоча основні обговорюються в пресі постійно. Є шанс, що ми приймемо більше 30, а можливо навіть до 100 законопроектів. Побачимо", - сказав Камельчук.

Нагадаємо, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що партія "Слуга народу" має намір подати 465 змін в Основний закон.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що глава Офісу президента Андрій Богдан лобіює на крісло прем'єра нинішнього заступника голови ВП Олексія Гончарука.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявляв, що визначиться з кандидатурою прем'єра вже на цьому тижні. Він вибирає з двох кандидатур, однак Зеленський не став називати імена претендентів.