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В "Слуге народа" оценили вероятность коалиции с "Батькивщиной"

Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

В "Слуге народа" публично не отрицают возможности коалиции с политической партией Юлии Тимошенко "Батькивщина". Однако в президентской команде считают, что огромной помехой этому может стать различие во взглядах обеих партий.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, говорится в материале РБК-Украина "Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть".

"Категорично заявлять, что это невозможно, я бы не стал. Но сейчас мне сложно понять, как мы можем создать коалицию с кем бы то ни было в Верховной раде, учитывая, что их позиции разнятся с нашей", - заявил Корниенко.

По его словам, между "Слугой народа" и "Батьквищиной" есть несколько тем, в которых политсилы основательно расходятся.

"Это отношение к рынку земли, приватизации и либеральным реформам. У меня есть сомнения, что мы сможем прийти к согласию с "Батькивщиной" в этих вопросах", - объяснил Корниенко.

Напомним, ранее социологи оценили перетоки между избирателями Зеленского и Порошенко.

Также Корниенко сообщал, что депутатов "Слуги народа" никто не заставляет голосовать за идеологические проекты.

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Новости Украины КоалицияБатькивщинаВерховная РадаСлуга народа
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