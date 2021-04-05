У "Слуги народу" оцінили ймовірність коаліції з "Батьківщиною"

У "Слуги народу" публічно не заперечують можливості коаліції з політичною партією Юлії Тимошенко "Батьківщина". Однак у президентській команді вважають, що величезною перешкодою цьому може стати відмінність у поглядах обох партій.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися у владу".

"Категорично заявляти, що це неможливо, я б не став. Але зараз мені складно зрозуміти, як ми можемо створити коаліцію з ким би то не було у Верховній раді, враховуючи, що їх позиції різняться з нашою", - заявив Корнієнко.

За його словами, між "Слугою народу" і "Батьквищиной" є кілька тем, в яких політсили грунтовно розходяться.

"Це ставлення до ринку землі, приватизації та ліберальним реформам. У мене є сумніви, що ми зможемо прийти до згоди з "Батьківщиною" у цих питаннях", - пояснив Корнієнко.