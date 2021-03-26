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Социологи оценили перетоки между избирателями Зеленского и Порошенко

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 09:58
Социологи оценили перетоки между избирателями Зеленского и Порошенко Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Социологи не видят существенных перетоков избирателей Владимира Зеленского и Петра Порошенко. В последнее время рейтинг Зеленского и "Слуги народа" немного вырос, однако социологи не фиксируют снижения позиций Порошенко и "Евросолидарности".

Об этом говорится "План реванша. На что рассчитывают Петр Порошенко и его команда".

Небольшой рост рейтинга Зеленского и СН произошел после введения санкций против Виктора Медвечука и связанных с ним телеканалов.

"Нет оснований считать, что этот рост происходит за счет электората Порошенко. Скорее, это идет за счет людей, которые до этого времени сомневались и были среди тех, кто не определился", - говорит директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Также не видит перетоков между "Слугой народа" и Зеленским с одной стороны и "Евросолидарностью" и Порошенко с другой и генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"В последних наших исследованиях, которые проводились после закрытия телеканалов, связанных с Медведчуком, и других решений, мы не увидели перетоков между Зеленским и Порошенко. Чаще всего люди указывают вторым выбором после Порошенко - Тимошенко, Гройсмана и Яценюка. Если говорить о "Евросолидарности" - это "Батькивщина", "Свобода", "Самопомич", "Голос" и партия Гройсмана", - отметил руководитель КМИС.

Ранее РБК-Украина писало, что социологи оценили потенциал рейтингов Порошенко.

Также сообщалось, что в "Слуге народа" объяснили, как последние решения СНБО повлияли на их рейтинги.

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