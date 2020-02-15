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У "Слузі народу" оцінили ймовірність дострокового розпуску Ради

Новини » Політика     15.02.2020 - 12:06
У "Слузі народу" оцінили ймовірність дострокового розпуску Ради
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Один з лідерів "Слуги народу" розцінив ймовірність розпуску в 15%

Ймовірність дострокового розпуску Верховної ради України становить 15%. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, достроковий розпуск і нові вибори в український парламент малоймовірні.

"Низько дуже оцінюю, на 15%", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський на одному із засідань фракції "Слуга народу" заявив, що не планує розпускати Раду.

"На засіданні фракції президент України урочисто і категорично заявив, що ні про який достроковий розпуск парламенту восени не може бути й мови. І закликав зосередитись на продуктивній роботі протягом всієї каденції", - заявив нардеп Максим Бужанський.

До цього лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розцінює ймовірність дострокового припинення каденції Верховної ради дев'ятого скликання в 40%. При цьому ще пару місяців тому він прогнозував 75%-ймовірність такого розпуску.

У січні спікер парламенту Дмитро Разумков заявляв, що не бачить перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної ради.

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