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Разумков собрал совещание с главами фракций по вопросу рынка земли

Новости » Политика     13.11.2019 - 10:51
Разумков собрал совещание с главами фракций по вопросу рынка земли
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков собрал совещание в своем кабинете

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков собрал совещание с главами фракций по вопросу рынка земли. Об этом заявил председатель Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что сейчас в Раде объявлен перерыв.

"Прошу руководство фракций: председателя и первого заместителя собраться в моем кабинете", - заявил Разумков.

Добавим, что большинство политических сил в Раде, кроме "Слуги народа", заявили, что не будут голосовать за открытия рынка земли.

РБК-Украина писало, что ЕС поддерживает планы украинской власти открыть рынок земли в Украине, и считает, что это может раскрыть огромный потенциал для экономики страны. В представительстве Евросоюза отметили, что одной из предпосылок успеха является повышение прозрачности через открытый доступ к данным о праве на землю и их публикацию.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине вопрос продажи земли иностранцам будут решаться на всенародном референдуме.

Кроме того, представитель правительства в Совете Ирина Верещук заявила, что вопрос проведения референдума относительно продажи земли иностранцам прописано в теле законопроекта об обороте земли, который будут голосовать в Верховной раде.

Большинство фракций Рады предлагают отложить проект о рынке земли Вопросы референдума прописаны в законопроекте о рынке земли, - Верещук
Новости Украины Верховная РадаРынок землиДмитрий Разумков
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