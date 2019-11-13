У "Слузі народу" спростували відсутність голосів за відкриття ринку землі

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Арахамія заявив, що у фракції достатньо голосів для ухвалення закону

У фракції "Слуга народу" спростували відсутність голосів за відкриття ринку землі. Про це заявив голова фракції "Слуга народа" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, 8 народних депутатів зайняли позицію проти ринку землі.

"Брехня. Суперечок у фракції немає. Є подеяка позиція народних депутатів, але вона в рамках статистичної похибки. Проти - десь вісім. (нардепів - ред. ). Не можу сказати хто, це особиста позиція людей", - розповів Арахамія.

Нардеп наголосив, що у фракції достатньо голосів для ухвалення закону. Водночас, після повторного продовження ранкового засідання частина депутатів монобільшості вийшла з сесійної зали.

Нагадаємо, представник Кабінету міністрів у Верховній раді Ірина Верещук в коментарі РБК-Україна заявила, що у фракції "Слуга народу" не вистачить голосів за проект закону про обіг сільськогосподарських земель в Україні.

"Я думаю, що в нашій фракції голосів не вистачить, не вистачить", - заявила вона.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський вранці 13 листопада збирав фракцію "Слуги народу" через питання ринку землі.

Також спікер Ради Дмитро Разумков збирав глав фракцій у своєму кабінеті через їх відмову голосувати за відкриття ринку землі.