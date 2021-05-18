В "Слуге народа" объяснили, за что увольняют Криклия

В "Слуге народа" объяснили за что увольняют министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия. Об этом рассказал народный депутат, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Об этом шла речь в эфире политического шоу " Свобода слова на ICTV ".

По его словам, претензий к министру по инфраструктурным проектам в области строительства дорог нет, однако за эту сферу в министерстве отвечал не Криклий, а Кубраков, которого хотят назначить на должность министра.

"Все, что касается "Большого строительства", то это, на самом деле, успешный проект. Порядка 7-8 тысяч дорог построено, большая часть мостовых переходов, транспортных развязок и т.д. и за это как раз отвечал не столько Криклий, как Кубраков, который сейчас и предлагается на должность этого министра (министра инфраструктуры, - ред.)", - отметил Корниенко.

Однако много претензий у правительства возникло к Криклию касательно работы "Укрзализныци".

"Только ленивый за эти полгода не прошелся по тем или иным недостаткам в работе министерства, которые понятны и пассажирам, начиная с тех, кто ездит поездами и заканчивая посторонними наблюдателями, международными партнерами и т.д.", - объясняет Корниенко.

Он добавил, что в сфере инфраструктуре в Украине есть над чем поработать, есть масштабные проекты. Это и строительство аэропортов, и многое другое.