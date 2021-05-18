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У "Слузі народу" пояснили, за що звільняють Криклія

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Україна, Вівторок 18 травня 2021 02:19
У "Слузі народу" пояснили, за що звільняють Криклія Фото: Владислав Криклій, міністр інфраструктури України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

У "Слузі народу" пояснили за що звільняють міністра інфраструктури України Владислава Криклія. Про це розповів народний депутат, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Про це йшлося в ефірі політичного шоу "Свобода слова на ICTV".

За його словами, претензій до міністра щодо інфраструктурних проєктів у галузі будівництва доріг немає, однак за цю сферу в міністерстві відповідав не Криклій, а Кубраков, якого й хочуть призначити на посаду міністра.

"Все, що стосується "великого будівництва", то це, насправді успішний проєкт. Близько 7-8 тисяч доріг побудовано, велика частина мостових переходів, транспортних розв'язок і т. д. і за це якраз відповідав не стільки Криклій, як Кубраков, який зараз і пропонується на посаду цього міністра (міністра інфраструктури, - ред.)", - зазначив Корнієнко.

Однак багато претензій в уряду виникло до Криклія щодо роботи "Укрзалізниці".

"Тільки ледачий за ці пів року не пройшовся по тих чи інших недоліках в роботі міністерства, які зрозумілі і пасажирам, починаючи з тих, хто їздить поїздами і закінчуючи сторонніми спостерігачами, міжнародними партнерами тощо", - пояснює Корнієнко.

Він додав, що у сфері інфраструктури в Україні є над чим попрацювати, є масштабні проєкти. Це і будівництво аеропортів, і багато чого іншого.

Нагадаємо, що в Україні звільняють трьох міністрів. Це Міністр інфраструктури, міністр економіки та міністр охорони здоров'я. Пропозиція надійшла від Зеленського.

Раніше повідомлялося, що міністр інфраструктури і міністр економіки вже написали заяву про звільнення. Що стосується звільнення Максима Степанова, то його виступ слухатимуть у вівторок, 18 травня.

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