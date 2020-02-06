В "Слуге народа" объяснили цель проекта об упрощении получения гражданства

Законопроект об упрощении получения украинского гражданства поможет в борьбе с выдачей паспортов на оккупированных территориях. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, данная инициатива была в инаугурационной речи президента Владимира Зеленского.

"Упрощение гражданства - это была инаугурационная речь президента. Это для того, чтобы объединить. Он сказал, что нас 65 млн этнических украинский по всему миру. Есть очень большая поддержка проекта со стороны украинской диаспоры: из США, Канады, Австралии. В том числе, это борьба против паспортизации в ОРДЛО", - заявил Арахамия.

По его словам, инициатива упростить получение украинского гражданства не связана с открытием рынка земли.

"Это никак не связано с землей. Это два разных законопроекта. Они в разное время поступили в ВРУ. Я просил бы всех не вестись на манипуляции", - добавил он.

Напомним, сегодня Верховная рада рассмотрит законопроект о гражданстве, который расширяет круг лиц, которые смогут его получить. Новый подход к предоставлению гражданства считают необходимым для упрощения привлечения лучших специалистов.

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Арахамии, сегодня Рада будет работать до исчерпания повестки дня всю ночь.