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У "Слузі народу" пояснили, як Рада голосуватиме за новий склад Кабміну

Новини » Політика     04.03.2020 - 12:05
У "Слузі народу" пояснили, як Рада голосуватиме за новий склад Кабміну
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Склад нового Кабміну затвердять пакетним голосуванням

Під час сьогоднішнього позачергового засідання парламенту за участі президента народні депутати не будуть голосувати окремо за кожного нового очільника в Кабінеті міністрів. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відбудеться пакетне голосування.

"Кожен депутат Верховної ради буде персонально голосувати. Це написано в Конституції. Уряд затверджується списком", - повідомив Корнієнко.

Він також наголосив, що позачергове засідання парламенту розпочнеться о 16:00 без змін у порядку денному.

"Порядок денний не може змінюватись", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної ради, на якому парламентарі можуть відправити у відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука та оновити склад Кабінету міністрів.

Раніше РБК-Україна писало, що новим главою уряду може стати Денис Шмигаль. Також повідомлялося про ймовірних кандидатів на посади міністрів у оновленому Кабміні.

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