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В "Слуге народа" объяснили причины отчета Нацбанка в Раде

Новости » Политика     08.05.2020 - 21:53
В "Слуге народа" объяснили причины отчета Нацбанка в Раде
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Отчет заслушают для парламентского контроля

Отчет руководителя Национального банка Украины будет заслушан на следующем внеочередном заседании Верховной рады для парламентского контроля. Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Интер", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Корниенко, о кадровых вопросах в Национальном банке никакой речи не ведется.

"Что касается кадровых моментов. Такие предложения не поступали. Это только рабочие процессы - осуществление парламентского контроля", - заявил он.

Нардеп объяснил, что парламент хочет обсудить с руководством Нацбанка экономическую ситуацию, которая складывается в стране на этот момент. В частности, Рада хочет услышать, как действовало руководство НБУ, когда коронавирус начал влиять на украинскую экономику.

"И, конечно, послушать планы Национального банка, как он собирается дальше проводить свою политику, потому что нас ждет выход из этого экономического кризиса, из карантина", - добавил Корниенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в повестку дня следующего внеочередного заседания Рада, запланированного на 13 мая, был внесен отчет руководства Нацбанка. Также парламент планирует провести час вопросов к правительству.

Также РБК-Украина писало, что спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента на 13 мая. Внеочередное заседание было созвано по требованию более 150 народных депутатов.

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныотчетВерховная Радавнеочередное заседание
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