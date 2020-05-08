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У "Слузі народу" пояснили причини звіту Нацбанку в Раді

Новини » Політика     08.05.2020 - 21:53
У "Слузі народу" пояснили причини звіту Нацбанку в Раді
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Звіт заслухають для парламентського контролю

Звіт керівника Національного банку України буде заслуханий на наступному позачерговому засіданні Верховної ради для парламентського контролю. Про це повідомив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу "Інтер", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Корнієнка, про кадрові питання в Національному банку жодної мови не ведеться.

"Що стосується кадрових моментів. Такі пропозиції не надходили. Це тільки робочі процеси - здійснення парламентського контролю", - заявив він.

Нардеп пояснив, що парламент хоче обговорити з керівництвом Нацбанку економічну ситуацію, яка складається в країні на цю мить. Зокрема, Рада хоче почути, як діяло керівництво НБУ, коли коронавірус почав впливати на українську економіку.

"І, звичайно, послухати плани Національного банку, як він збирається далі проводити свою політику, тому що нас чекає вихід з цієї економічної кризи, з карантину", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до порядку денного наступного позачергового засідання Ради, запланованого на 13 травня, було внесено звіт керівництва Нацбанку. Також парламент планує провести годину запитань до уряду.

Також РБК-Україна писало, що спікер Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту на 13 травня. Позачергове засідання було скликане на вимогу понад 150 народних депутатів.

Теги Новини України Національний банк УкраїниотчетВерховна Радавнеочередное заседание
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