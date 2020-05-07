Опубликована повестка следующего внеочередного заседания Рады

Фото: Верховная рада (скриншот с Youtube канала ВРУ)

13 мая пройдет час вопросов к правительству

Повестка дня следующего внеочередного заседания Рады 13 мая включает час вопросов к правительству и отчет Национального банка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Александра Качуры.

Нардепы на следующей неделе рассмотрят освобождение заработных плат медиков от налогообложения, банковский законопроект, проект закона об оборонных закупках, а также усовершенствование процедуры назначения и увольнения членов Кабинета министров.

Кроме того, на заседании 13 мая ожидается отчет Национального банка Украины и час вопросов к правительству.

Фото: повестка дня Рады

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что внеочередное заседание 13 мая может затянуться на 12 часов.

"Это большая сессия. 3-4 часа минимум - это закон о банках, потом еще 13 вопросов, среди которых час вопросов к правительству, отчет главы НБУ, вопросы к нему. Это минимум 45 минут. А потом еще десять законов с обсуждением", - добавил он.

Нардеп также заявил, что в его фракции достаточно голосов, чтобы поддержать банковский "антиколомойский" закон.