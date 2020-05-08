Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание состоится в 10:00 среды, 13 мая

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 13 мая. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Заседание было созвано по требованию более 150 парламентариев.

"В связи с требованием 158 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента ВРУ: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады девятого созыва на 10:00 13 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, профильный комитет парламента поддержал проект постановления, согласно которому с 18 мая Верховная рада возвращается к обычному режиму работы.

Как писало РБК-Украина, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следующее внеочередное заседание Верховной рады состоится в среду, 13 мая. Заседание решили проводить в среду, чтобы собрать максимальное количество нардепов в сессионном зале.