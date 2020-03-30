В "Слуге народа" объяснили, почему затянулось рассмотрение закона о рынке земли

Фото: Александр Качура (Виталий Носач/РБК-Украина)

Депутаты из одной фракции отказались от договоренности, что они не будут вносить поправки к законопроекту

У фракции "Слуга народа" были договоренности с другими депутатами о том, что они не будут ставить свои поправки к законопроекту о рынке земли на подтверждение. Об этом РБК-Украина рассказал народный депутат из "Слуги народа" Александр Качура.

Таким образом, Рада должна была быстро перейти к голосованию и закрыть заседание.

"У нас был компромиссный вариант законопроекта, в котором предлагалось установить 100 га земли в одни руки, что в течение двух лет только физические лица смогут покупать землю. Юридические лица смогли покупать только через два года, а иностранцы - только через референдум. При этом запуск рынка земли отсрочивался на лето следующего года. Мы достигли компромисса по такому варианту документа. Но в последний момент депутаты из одной фракции отказались от тех обязательств, к которым мы пришли", - сказал Качура.

Он уточнил, что из-за этого теперь депутатам придется сидеть до конца рассмотрения всех поправок.

Напомним, сегодня около 17:00 Верховная рада продолжила рассмотрение законопроекта №2178-10 о рынке земли. Народные депутаты продолжили с рассмотрения 3299-й поправки из 4018 внесенных.

Кроме того, 27 марта во время заседания фракции "Слуга народа" нардепы обсудили изменения в законопроект о рынке земли. В частности, определено, что документ вступит в действие с 1 июля 2021 года.