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У "Слузі народу" пояснили, чому затягнувся розгляд закону про ринок землі

Новини » Політика     30.03.2020 - 21:31
У "Слузі народу" пояснили, чому затягнувся розгляд закону про ринок землі
Фото: Олександр Качура (Віталій Носач/РБК-Україна)

Депутати з однієї фракції відмовилися від домовленості, що вони не будуть ставити на голосування всі правки

У фракції "Слуга народу" були домовленості з іншими депутатами про те, що вони не будуть ставити свої поправки до законопроекту про ринок землі на підтвердження. Про це РБК-Україна розповів народний депутат з "Слуги народу" Олександр Качура.

Таким чином, Рада повинна була швидко перейти до голосування і закрити засідання.

"У нас був компромісний варіант законопроекту, в якому пропонувалося встановити 100 га землі в одні руки, що протягом двох років тільки фізичні особи зможуть купувати землю. Юридичні особи змогли купувати тільки через два роки, а іноземці - тільки через референдум. При цьому запуск ринку землі відстрочувався на літо наступного року. Ми досягли компромісу щодо такого варіанту документа. Але в останній момент депутати з однієї фракції відмовилися від тих зобов'язань, до яких ми прийшли", - сказав Качура.

Він уточнив, що через це тепер депутатам доведеться сидіти до кінця розгляду всіх поправок.

Нагадаємо, сьогодні близько 17:00 Верховна рада продовжила розгляд законопроекту №2178-10 про ринку землі. Народні депутати продовжили з розгляду 3299-ї поправки з 4018 внесених.

Крім того, 27 березня під час засідання фракції "Слуга народу" нардепи обговорили зміни в законопроект про ринок землі. зокрема, визначено, що документ вступить в дію з 1 липня 2021 року.

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