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У "Слузі народу" пояснили неможливість розгляду звіту уряду 21 лютого

Новини » Політика     18.02.2020 - 13:42
У "Слузі народу" пояснили неможливість розгляду звіту уряду 21 лютого
Фото: Давид Арахамія (facebook.com david braun)

Розгляд звіту Кабміну блокують правки до закону про ринок землі

Через розгляд законопроекту про ринок землі у Верховній раді неможливий повноцінний розгляд звіту Кабінету міністрів України. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, народні депутати зможуть лише поставити питання прем'єр-міністру 21 лютого.

"Звіт уряду неможливо розглядати в нормальному стані, поки така ситуація у парламенті", - заявив Арахамія.

"Буде година запитань до уряду. Але нормальний звіт, який ми всі хочемо почути і зробити з цього якісь висновки, в т.ч. і кадрові - неможливо в такому режимі зробити, на жаль", - сказав глава фракції.

Нагадаємо, Кабмін оприлюднив звіт про свою діяльність за 2019 рік. Згідно з документом, уряд за багатьма напрямками тільки закладає основу подальших реформ. В заслуги нинішній Кабмін приписує собі забезпечення доступності ліків, підвищення якості освіти та захист дітей-сиріт.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня Кабінет міністрів затвердив проміжний звіт про свою діяльність.

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