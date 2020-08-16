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Лукашенко снова позвонил Путину

Минск, Воскресенье 16 августа 2020 14:19
Лукашенко снова позвонил Путину
Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Максим Зайченко

Путин высказал Лукашенко свое видение обстановки, складывающейся вокруг Беларуси

В воскресенье, 16 августа, состоялся очередной телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Стороны обсуждали ситуацию в Беларуси.

Об этом сообщает государственное беларусское агентство "Белта".

Как отмечается, Путин высказал Лукашенко свое видение обстановки, складывающейся вокруг Беларуси.

"Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Лукашенко рассказал, о чем договорился с Путиным в предыдущем разговоре: по его словам, Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что высокопоставленные белорусские чиновники из окружения президента Александра Лукашенко допускают бегство в Россию в случае свержения его режима: мнения о перспективах Лукашенко среди представителей российских властей разделились.

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