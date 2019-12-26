Названы фракции прогульщиков Рады в декабре

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Депутаты от "Оппозиционной платформы - За життя" и ВО "Батькивщина" реже всего голосовали

В декабре меньше всего голосовали депутаты от "Оппозиционной платформы - За життя" и ВО "Батькивщина". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Комитета избирателей Украины.

Чаще всего принимали участие в голосованиях (голосовали "за", "против" или "воздержался") народные депутаты от "Слуги Народа", "Голоса" и "Европейской солидарности". Однако существенно реже голосовали депутаты от "Оппозиционной платформы - За життя" и ВО "Батькивщина".

В среднем народные депутаты от СН приняли участие в 86% голосований, депутаты "Голоса" - 85%, ЕС - 79%.

"То есть, как правило, один народный депутат от этих политических сил участвовал в 8 из 10 голосований Рады (нажимал "за", "против" или "воздержался")", - резюмируют в КИУ.

Существенно более низкие показатели голосований депутатов в ОПЗЖ и ВО "Батькивщина", которые приняли участие лишь в 62% голосований Рады.

Напомним, в декабре 51 народный депутат принял участие лишь в половине голосований Рады, при этом 8 народных депутатов пропустили 90% голосований, из них трое не проголосовали ни разу за месяц.

Ранее комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР принял решение лишить депутатских выплат за ноябрь 81 народного депутата.