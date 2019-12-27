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У "Слуги народу" розповіли, хто замінить Венедиктову в Раді

Новини » Політика     27.12.2019 - 14:18
У "Слуги народу" розповіли, хто замінить Венедиктову в Раді
Фото: Олександр Санченко (facebook.com)

Олександр Санченко балотувався за списком партії "Слуга народу" під номером 37

У Верховну раду від партії "Слуга народу" повинен увійти Олександр Санченко, який замінить Ірину Венедиктову, призначену головою Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук Facebook.

Кравчук привітала Венедиктову з призначенням на посаду глави ДБР і закликала Санченко приготуватися до роботи в Раді.

"Ірина Венедиктова, привітання з призначенням в ГБР. Між тим Олександр Санченко, приготуватися - робота в Раді вже чекає", - написала Кравчук.

За даними Центральної виборчої комісії, Санченко був включений у виборчий список "Слуги народу" під 37 номером.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади голови ДБР. На його місце було призначено нардеп від "Слуги народу" Ірина Венедиктова, яка стала тимчасовим главою Держбюро розслідувань.

Також РБК-Україна писало, що у грудні депутати від "Опозиційної платформи - За життя" та ВО "Батьківщина" найрідше голосували в Раді. Найчастіше брали участь у голосуваннях (голосували "за", "проти" або "утримався") народні депутати від "Слуги Народу", "Голоси" і "Європейської солідарності". Однак істотно рідше голосували депутати від "Опозиційної платформи - За життя" та ВО "Батьківщина".

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