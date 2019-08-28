Разумков: вопрос увольнения Авакова решит новый премьер

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Увольнение Авакова, по словам Разумкова, зависит от нового премьер-министра

Вопрос увольнения Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины будет решать новый премьер. Об этом заявил глава подготовительной депутатской группы и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков отметил, что в нынешней повестке дня есть вопросы назначения нового премьера и состава правительства.

"Давайте дождемся ... По поводу министра внутренних, я думаю, что этот вопрос лучше задать министру внутренних дел. (Останется ли на должности, - ред.) будет определять премьер-министр, предлагая те или другие кандидатуры на те или иные должности в правительстве ", - заявил он.

Отметим, ранее украинский олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают окружение и самого президента Владимира Зеленского, выразил уверенность в том, что Аваков останется министром.

В тоже время в эти минуты в Киеве под Офисом президента проходит акция протеста против Авакова. Участники акции обвиняют главу МВД в провале реформы полиции и препятствовании расследования ряда нападений и убийств общественных активистов. Они зажгли файера и скандировали "Аваков - черт!".

До этого депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что в новом правительстве может остаться министр финансов Оксана Маркарова.