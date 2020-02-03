В Раде назвали сроки принятия трудового законодательство

Принятие нового трудового законодательства планируется в течение нынешней сессии Верховной Рады. Об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на протяжении нынешней сессии планируется принять трудовое законодательство.

"Также есть вопросы трудового законодательства. Возможно, они еще требуют некоторых обсуждений, но они тоже важны для бизнеса и нашего дальнейшего развития этой сферы", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее в Кабинете министров заявляли, что новый законопроект о труде будет предоставлять работникам больше защиты от необоснованных увольнений, чем действующее трудовое законодательство.

Также премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечал, что новый законопроект предусматривает сохранение и расширение социальных прав работников; увеличение количества легальных рабочих мест; равные возможности для мужчин и женщин; повышение доходов по всей Украине; гармонизацию украинского законодательства с европейским.