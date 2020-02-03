У Раді назвали терміни прийняття трудового законодавства

Прийняття нового трудового законодавства планується протягом нинішньої сесії Верховної Ради. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, протягом нинішньої сесії планується прийняти трудове законодавство.

"Також є питання трудового законодавства. Можливо, вони ще вимагають деяких обговорень, але вони теж важливі для бізнесу і нашого подальшого розвитку цієї сфери", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше в Кабінеті міністрів заявляли, що новий законопроект про працю буде надавати працівникам більше захисту від необґрунтованих звільнень, ніж чинне трудове законодавство.

Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук зауважив, що новий законопроект передбачає збереження і розширення соціальних прав працівників; збільшення кількості легальних робочих місць; рівні можливості для чоловіків і жінок; підвищення доходів по всій Україні; гармонізацію українського законодавства з європейським.