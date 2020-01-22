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Новый закон о труде лучше защитит от необоснованных увольнений, - Кабмин

Новости » Политика     22.01.2020 - 11:41
Новый закон о труде лучше защитит от необоснованных увольнений, - Кабмин
Фото: Тимофей Милованов (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Кабмине отмечают, что сейчас работодателям проще безосновательно увольнять работников

В Кабинете министров уверяют, что правительственный законопроект о труде будет предоставлять работникам больше защиты от необоснованных увольнений работодателями, чем действующее трудовое законодательство. Об этом написал глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в своем Facebook.

Он отметил, что сейчас работодателю ничего не мешает уволить работников без необходимости объяснять основания такого увольнения. Министр подчеркнул, что такие сокращения маскируют под реорганизацию, при этом не выплачивая выходное пособие работникам в большинстве случаев.

"Предлагаем работодателям быть предсказуемыми и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений. Никаких выдумок и манипуляций в процессе работы", - написал глава Министерства развития экономики.

По его словам, правительственным проектом закона предусмотрен запрет маскировки увольнений работников "реорганизацией", а в случае наступления увольнения работник обязательно получит компенсацию.

Напомним, на сайте Верховной рады опубликован проект "Закона о труде", который по сути является новым Трудовым кодексом. Инициатором законопроекта является правительство во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

Как писало РБК-Украина ранее, Милованов рассказал, какие изменения Кабинет министров готовит в Трудовом кодексе. Он подчеркивал, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - от 15 дней до 30.

Добавим также, Верховная рада 8 созыва в 2015 году в первом чтении приняла новый проект Трудового кодекса Украины. Однако он так и не был рассмотрен во втором чтении.

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