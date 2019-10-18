В "Слуге народа" назвали причину встречи с Гончаруком

Во фракции "Слуга народа" встретились с премьер-министром Алексеем Гончаруком для опровержения информации о том, что документ о субвенции для округов является фейковым. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Арахамия подозревает в обнародовании документа депутатов-мажоритарщиков или депутатов других фракций.

"Относительно бюджета, есть вопросы. Вчера была сделана такая, я думаю, что диверсия. Кто-то будто из Минфина выложил таблицу, в которой было распределение соцекономсубвенций по округам. Наши депутаты и представители комиссии из разных фракций говорят, что эта информация неверна, но таблица выглядит как сверстана. То есть надо сейчас сделать расследование и понять, зачем кто-то выкладывает недействительные документы. Я думааю, что цель внести смуту среди депутатов-мажоритарщиков, среди депутатов разных фракций. Утром была очень напряженная атмосфера. Потому что это округа, это субвенции... Драки не начались, но было много споров. Поэтому мы вызвали премьера, чтобы он подтвердил, что это фейковый документ", - сообщил Арахамия.

Напомним, ранее Гончарук обсудил с фракцией "Слуга народа" анбандлинг "Нафтогаза. Отмечалось, что вопрос возник относительно того, как сформулирована в законе возможность управления ГТС. Это вызвало довольно горячую дискуссию.

Также РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров внес в Раду закон о легализации игорного бизнеса.