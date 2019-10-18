Гончарук обсудил с фракцией "Слуга народа" анбандлинг "Нафтогаза"

Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук обсудил с фракцией вопрос газотранспортной системы

Премьер-министр Алексей Гончарук обсудил с фракцией "Слуга народа" вопрос газотранспортной системы. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Источники РБК-Украина сообщили, что вопрос возник относительно того, как сформулирована в законе возможность управления этой ГТС. По словам собеседника, это вызвало довольно горячую дискуссию.

"По сути законопроекта вопросов не было, все понимают, что" Нафтогаз" надо разделить на оператора газовой транспортной системы и другие направления, ведь возникает конфликт интересов", - добавил он.

Кроме этого, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качур сообщил в комментарии РБК-Украина, что каждый из мажоритаршиков от фракции СН отстаивал интересы своего региона.

"Каждый из мажоритаршиков от нашей фракции отстаивал интересы своего региона, от которого они избирались. И также дискуссионным был вопрос касательно отделения деятельности по транспортировке природного газа, законопроект №2239-1. Была очень оживлённая дискуссия по этому вопросу", - отметил депутат.

Он уточнил, что и фракция, и премьер-министр считают, что вся газотранспортная система Украина должна находится только в государственной собственности.

"Просто у некоторых были сомнения. Поскольку было много фейковых материалов, в том числе от наших конкурентов, что якобы кому-то будут продавать ГТС, передавать. Вместе с премьером между первым и вторым чтением мы разработаем все необходимые предохранители для того, чтобы этого не произошло", - пояснил Качура.

По его словам, фракция будет поддерживать в первом чтении и бюджет, и законопроект об анбандлинге.

"Что касается вопроса выделения средств на мажоритарные округа (субвенций), то во фракции хотят отходить от этой практики. Но вчера многие мажоритарщики до полуночи общались с премьер-министром в здании правительства. Они настаивали, что это все должно выделяться пропорционально, вот в этом и заключался вопрос. Потому что кому-то выделили больше, кому-то - меньше", - прокомментировал парламентарий.

Он уточнил, что в результате между депутатами и премьером было достигнуто согласие, что деньги должны распределяться "пропорционально и справедливо" между всеми мажоритарными округами, несмотря на то, от какой фракции или партии депутат прошел в Раду.

Напомним, Комитет Верховной Рады по энергетике и ЖКУ поддержал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа".

Ранее глава "Нафтогаза" предупредил о последствиях срыва анбандлинга, который должен состятся до начала 2020 года. По его словам, если Украина не выполнит норм Третьего энергопакета ЕС, Россия может использовать это как повод и не подписать долгосрочный контракт на транзит газа в Европу.