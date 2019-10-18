У "Слузі народу" назвали причину зустрічі з Гончаруком

У фракції "Слуга народу" зустрілися з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком для спростування інформації про те, що документ про субвенції для округів є фейковим. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Арахамія підозрює в оприлюдненні документа депутатів-мажоритарників або депутатів інших фракцій.

"Щодо бюджету, є питання. Вчора була зроблена така, я думаю, що диверсія. Хтось ніби з Мінфіну виклав таблицю, в якій був розподіл соцекономсубвенцій по округах. Наші депутати і представники комісії з різних фракцій кажуть, що ця інформація невірна, але таблиця виглядає як зверстана. Тобто треба зараз зробити розслідування і зрозуміти, навіщо хтось викладає недійсні документи. Я думааю, що мета внести смуту серед депутатів-мажоритарників, серед депутатів різних фракцій. Вранці була дуже напружена атмосфера. Тому що це округи, це субвенції... Бійки не почалися, але було багато суперечок. Тому ми викликали прем'єра, щоб він підтвердив, що це фейковий документ", - повідомив Арахамія.

Нагадаємо, раніше Гончарук обговорив з фракцією "Слуга народу" анбандлінг "Нафтогазу. Зазначалося, що питання виникло щодо того, як сформульована в законі можливість управління ГТС. Це викликало досить гарячу дискусію.

Також РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів вніс у Раду закон про легалізацію грального бізнесу.