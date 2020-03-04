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У "Слузі народу" назвали головні очікування від оновленого Кабміну

Новини » Політика     04.03.2020 - 12:10
У "Слузі народу" назвали головні очікування від оновленого Кабміну
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

За словами Олександра Корнієнка, новий уряд має сконцентруватись на економічних показниках

Новий склад Кабінету міністрів повинен стабілізувати економіку в Україні. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, новий уряд перш за все має сконцентруватись на економічних показниках.

"Це стабілізація економічної ситуації. Спад промисловий має припинитись. Мають виконуватись показники зростання ВВП, які заплановані стратегічно. Я не кажу про 7-8% на рік, але ті прогнози, які були - про 4%... Мають бути переглянуті і питання зарплат чиновників. Це також чутлива тема. Нажаль, уряд Гончарука з нею не впорався", - заявив Корнієнко.

Він зазначив, що українці мають відчути поліпшення економічної ситуації на власних кишенях.

"Так само має бути зроблений аудит державних підприємств та наглядових рад", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, 14 лютого Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в IV кварталі 2019 року. Так, реальний ВВП України в IV кварталі 2019 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 1,5%, по відношенню до III кварталу 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Верховна рада на позачерговому засіданні може відправити у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і майже увесь складу його Кабміну. Новим главою уряду може стати Денис Шмигаль. Детальніше про переформатування Кабміну - в матеріалі РБК-Україна.

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