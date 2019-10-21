В "Слуге народа" насчитывается до 30 депутатов, связанных с Коломойским

Немало депутатов во фракции "Слуга народа" так или иначе связывают с олигархом Игорем Коломойским, их количество, по разным оценкам, колеблется от 9 до 30 человек. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Группы влияния: как "Слуга народа" пытается сохранить монокоалицию".

По оценке главы фракции Давида Арахамии, эта группа составляет не более девяти человек. Другие собеседники называют цифру до тридцати депутатов. Правда, у этой группы пока якобы нет очевидной координации.

"У них нет никакой организованности или собственных чатов. Они периодически переговариваются в зале. Например, с Дубинским", - говорит источник в команде Зеленского.

Нельзя не заметить, что во время заседаний сам Дубинский часто беседует с депутатом из "За майбутнє", бизнес-партнером Коломойского Игорем Палицей.

"Они давно дружат, как мне говорили, и они как-то синхронизируют мысли. Игорь Палица более опытный, несколько созывов проработал в парламенте. В этом мы видим орбиту одну и ту же", - пояснил Арахамия.

Сам Палица сказал РБК-Украина, что общается со всеми депутатами. "Если у кого-то есть ко мне вопросы, в которых я разбираюсь больше чем они, они спрашивают. Когда у меня возникают такие вопросы, я также пойду и спрошу, если я не профессионально разбираюсь в этом вопросе", - сказал изданию нардеп.

При этом он назвал разговоры о влиянии Игоря Коломойского на часть "Слуги народа" конспирологией. Мол, нужно писать такие законопроекты, чтобы люди не волновались, голосуя за них.

"Депутаты, прошедшие по округам, несут больше ответственности перед своими избирателями. Считать, что какой-то депутат не голосует за законопроект, потому что ему кто-то сказал так сделать - ошибочно", - прокомментировал Палица.

Напомним, ранее сообщалось, что во фракции "Слуга народа" формируется отдельная группа бизнесмена Павлюка. В штабе Зеленского он помогал в поиске источников финансирования и с координацией региональных штабов.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский на пресс-марафоне пригрозил партии "Слуга народа" роспуском, если они будут ссориться.