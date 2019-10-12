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Арахамия назвал количество людей Коломойского в "Слуге народа"

Новости » Политика    12.10.2019 - 22:41
Арахамия назвал количество людей Коломойского в "Слуге народа"
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

В "Слуге народа" почти 10 нардепов от Коломойского

В парламентской фракции "Слуга народа" присутствуют около 10 народных депутатов, которые работают в интересах украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью LB.ua.

Так, отвечая на вопрос, сколько во фракции "Слуга народа" депутатов олигарха Коломойского, Арахамия заявил, что около десяти.

"Я слышал о 7-8 (нардепов от Коломойского - ред.). Некоторых людей просто связывают (с Коломойским - ред.) по региональному признаку", - пояснил он.

Напомним, ранее во фракции "Слуга народа" объяснили сходство позиций с олигархом Игорем Коломойским в вопросе ренты. По словам народного депутата Даниила Гетманцева, нужно найти золотую середину, при которой будет обеспечен средний по миру уровень налогового давления.

Также РБК-Украина писало, что Офис президента отказался предоставлять стенограмму и протокол встречи Владимира Зеленского с украинским олигархом Игорем Коломойским. Отказ в офисе объяснили тем, что никакие записи не велись. На встрече обсуждались энергетические вопросы, в частности, снижение тарифов на коммунальные услуги.

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Новости Украины Игорь КоломойскийСлуга народаДавид Арахамия
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