В "Слуге народа" не исключают, что Рада будет работать до 5 утра

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что парламент будет работать до 5 утра. Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

Так, народный депутат подтвердил, что на первом же заседании Верховной рады планируется принять все внесенные сегодня законопроекты.

"Я думаю, что мы будем работать до пяти утра. Да, мы хотим все эти законопроекты приняты сегодня. Зачем нам ждать завтра, если можно это сделать сегодня?" - заявил Арахамия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к новому парламенту допустил досрочный роспуск Верховной рады нынешнего созыва. До этого Зеленский на заседании ВР поздравил новых депутатов с началом работы. Он попросил депутатов голосовать за законопроекты.

Как писало РБК-Украина ранее, в первый день работы Верховной рады девятого созыва зарегистрировано более 35 проектов постановлений, а также проектов законов.

Добавим, утром нардепы поддержали постановление о работе до исчерпания повестки дня Рады. В частности, парламент намерен назначить премьер-министра и состав нового Кабинета министров.