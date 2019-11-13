"Слуге народа" не хватит голосов для отмены моратория на продажу земли, - Верещук

Во фракции "Слуга народа" не хватит голосов за проект закона об обороте сельскохозяйственных земель в Украине. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила представитель Кабинета министров в Верховной раде Ирина Верещук.

По ее словам, проект закона не наберет 226 необходимых голосов для его принятия в среду, 13 ноября.

"Я думаю, что в нашей фракции голосов не хватит, не хватит", - заявила Верещук.

Также, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах парламента, депутат подтвердила, что отдельные ее коллеги не поддержат проект открытия рынка земли в предложенной редакции.

"Я воздержусь от голосования. Те коллеги, которые являются моими соседями, не готовы голосовать", - добавила она.

Ранее Верещук заявляла, что у Рады есть время до конца года для отмены моратория на продажу земли, а поддержанный аграрным комитетом проект закона №2178-10 пока является достаточно "сырым".

Напомним, под Верховной радой проходит акция против открытия рынка земли, законопроекты которого должны сегодня рассмотреть депутаты.

Как сообщало РБК-Украина ранее, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, в случае референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы против рынка земли (63,4% всех респондентов или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).