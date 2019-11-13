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Под Радой протестуют против создания рынка земли

Новости » Политика     13.11.2019 - 11:14
Под Радой протестуют против создания рынка земли
Фото: протест под Радой (РБК-Украина)

Под парламентом собрались около трех сотен человек

Под Верховной радой проходит акция против открытия рынка земли, законопроекты которого должны сегодня рассмотреть депутаты. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники акции выступают против создания рынка сельскохозяйственных земель.

Под Радой протестуют против создания рынка земли.

Опубликовано РБК-Украина Среда, 13 ноября 2019 г.

Отметим, что под парламентом собрались около трех сотен человек. На их плакатах написано: "Не трогай землю", "Нет распродаже украинской земли".

Фото: протесты под Радой (РБК-Украина)

Напомним, что большинство политических сил в Раде, кроме "Слуги народа", заявили, что не будут голосовать за открытия рынка земли. В связи с этим, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков собрал совещание с главами фракций по земельному вопросу.

Отметим, что по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, в случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на покупку-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).

Добавим, что ЕС поддерживает планы украинской власти открыть рынок земли в Украине, и считает, что это может раскрыть огромный потенциал для экономики страны. Евросоюз рекомендует, чтобы маленькие фермерские хозяйства были в основе системы государственной поддержки.

Разумков собрал совещание с главами фракций по вопросу рынка земли Большинство фракций Рады предлагают отложить проект о рынке земли
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