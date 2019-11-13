Под парламентом собрались около трех сотен человек
Под Верховной радой проходит акция против открытия рынка земли, законопроекты которого должны сегодня рассмотреть депутаты. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Участники акции выступают против создания рынка сельскохозяйственных земель.
Под Радой протестуют против создания рынка земли.Опубликовано РБК-Украина Среда, 13 ноября 2019 г.
Отметим, что под парламентом собрались около трех сотен человек. На их плакатах написано: "Не трогай землю", "Нет распродаже украинской земли".
Напомним, что большинство политических сил в Раде, кроме "Слуги народа", заявили, что не будут голосовать за открытия рынка земли. В связи с этим, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков собрал совещание с главами фракций по земельному вопросу.
Отметим, что по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, в случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на покупку-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).
Добавим, что ЕС поддерживает планы украинской власти открыть рынок земли в Украине, и считает, что это может раскрыть огромный потенциал для экономики страны. Евросоюз рекомендует, чтобы маленькие фермерские хозяйства были в основе системы государственной поддержки.