У "Слуги народу" не вистачить голосів для скасування мораторію на продаж землі, - Верещук

У фракції "Слуга народу" не вистачить голосів за проект закону про обіг сільськогосподарських земель в Україні. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила представник Кабінету міністрів у Верховній раді Ірина Верещук.

За її словами, проект закону не набере 226 необхідних голосів для його прийняття в середу, 13 листопада.

"Я думаю, що в нашій фракції голосів не вистачить, не вистачить", - заявила Верещук.

Також, відповідаючи на питання журналістів у кулуарах парламенту, депутат підтвердила, що окремі її колеги не підтримають проект відкриття ринку землі в запропонованій редакції.

"Я утримаюсь від голосування. Ті колеги, які є моїми сусідами, не готові голосувати", - додала вона.

Раніше Верещук заявляла, що у Ради є час до кінця року для скасування мораторію на продаж землі, а підтриманий аграрним комітетом проект закону №2178-10 поки є досить "сирим".

Нагадаємо, під Верховною радою проходить акція проти відкриття ринку землі, законопроекти якого повинні сьогодні розглянути депутати.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, за даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку листопада, у разі референдуму абсолютна більшість українців проголосували б проти ринку землі (63,4% усіх респондентів або 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі).