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В срыве нормандского саммита будет виновата Россия, - посол Франции

Новости » Политика     11.11.2019 - 22:29
В срыве нормандского саммита будет виновата Россия, - посол Франции
Фото: Этьен де Понсен (facebook.com etienne deponcins)

По его словам, в срыве встречи между лидерами стран Украины, Германии, Франции и России будет виновата последняя

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что если встреча в нормандском формате не состоится, то всем будет понятно, что это произошло по вине Российской Федерации. Об этом он заявил в интервью газете "День".

По его словам, французкая сторона пытается сделать так, чтобы встреча состоялась.

"Со своей стороны, мы стараемся сделать так, чтобы были выполнены все условия, которые сделают возможным проведение этой встречи. Или же если нормандский саммит не состоится, то всем будет понятно то, что такое произошло по вине российской стороны", - сказал де Понсен.

Он также выразил уверенность в том, что встреча состоится.

"Мы постоянно работаем, ежедневно на уровне президента Республики продолжается работа по подготовке этого саммита", - добавил дипломат.

Кроме того, де Понсен сообщил, что президент Эммануэль Макрон перезагрузил определенные аспекты, и сегодня продолжается поэтапная работа.

Напомним, ранее у Путина заявили, что возможность проведения саммита лидеров "нормандской четверки" до конца 2019 года сохраняется, поскольку наблюдаются определенные подвижки в процессе урегулирования на Донбассе.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться 24 или 26 ноября 2019 года.

Нормандский саммит в ноябре является последним шансом в 2019, - источник Встреча в нормандском формате может состояться 24 или 26 ноября
Новости Украины Нормандский формат
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