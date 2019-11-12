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У "Слузі народу" допускають, що нормандська зустріч може відбутися в грудні

Новини » Політика     12.11.2019 - 11:19
У "Слузі народу" допускають, що нормандська зустріч може відбутися в грудні
Фото: Ірина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Всі лідери "нормандської четвірки", крім Росії, вже готові до зустрічі

У партії "Слуга народу" допускають, що нормандська зустріч може відбутися в грудні. Про це заявила представниця уряду в парламенті Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, всі лідери "нормандської четвірки", крім Росії, вже готові до зустрічі.

"На сьогодні Росія гальмує зустріч у нормандському форматі. Вже готові і Ангела Меркель, і Еммануель Макрон. Ми повинні були зустрітися у вересні, потім у жовтні, а вже листопад. Я думаю, що така зустріч, якщо відбудеться, буде в грудні", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що якщо зустріч у нормандському форматі не відбудеться, то всім буде зрозуміло, що це сталося з вини Росії. Він також зазначив, що Франція робить все для того, щоб ця зустріч втілилася в реальність.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що передумови для саміту в нормандському форматі створені і він відбудеться в столиці Франції Парижі.

Також РБК-Україна писало, що у Путіна заявили, що можливість проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" до кінця 2019 року зберігається, оскільки спостерігаються певні зрушення в процесі врегулювання на Донбасі.

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