В "Слуге народа" допускают исключение нардепа за эфир на росТВ

Нардепа от "Слуги народа" Евгения Шевченко могут исключить из фракции за участие в эфире российского телевидения. Об этом заявил первый замглавы фракции Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Шевченко перед эфиром обращался к фракции, и ему не рекомендовали участвовать в эфире, "хотя четкого запрета не было".

"Лишить мандата депутата мы не можем. Можно исключить из фракции", - отметил Корниенко.

Отметим, на этой неделе нардеп Шевченко посредством видеосвязи принял участие в программе "1 канала" и заявил, что "ситуация, которая сложилась по "формуле Штайнмайера", была вброшена в общество националистами".

Напомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что ГПУ проводит проверку в отношении переписки одного из депутатов фракции "Слуга народа". Предположительно, речь идет о Вячеславе Медянике, который в переписке заявлял о необходимости "порешать вопросы" с замглавы ГПУ Виктором Трепаком.

РБК-Украина в материале "Группы влияния: как "Слуга народа" пытается сохранить монокоалицию" писало, что в случае раскола во фракции может остаться около 100 человек.