У "Слузі народу" допускають виключення нардепа за ефір на росТБ

Нардепа від "Слуги народу" Євгенія Шевченка можуть виключити з фракції за участь в ефірі російського телебачення. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Шевченко перед ефіром звертався до фракції, і йому не рекомендували брати участь в ефірі, "хоча чіткої заборони не було".

"Позбавити мандата депутата ми не можемо. Можна виключити з фракції", - зазначив Корнієнко.

Зазначимо, цього тижня нардеп Шевченко за допомогою відеозв'язку взяв участь у програмі "1 каналу" і заявив, що "ситуація, яка склалася з "формулою Штайнмайєра", була вкинута в суспільство націоналістами".

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що ГПУ проводить перевірку щодо листування одного з депутатів фракції "Слуга народу". Імовірно, мова йде про В'ячеслава Медяника, який в переписці заявляв про необхідність "вирішити питання" з заступником глави ГПУ Віктором Трепаком.

РБК-Україна в матеріалі "Групи впливу: як" Слуга народу "намагається зберегти монокоаліцію" писало, що в разі розколу у фракції може залишитися близько 100 осіб.