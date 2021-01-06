Разведка США обвинила Россию в кибератаках на федеральные ведомства

Фото: хакер (freepik.com)

Управление директора Национальной разведки США заявило, что Россия, причастна к серии кибератак на целый ряд американских федеральных ведомств. Атаки выявили в прошлом месяце.

Об этом пишет "Голос Америки".

В результате кибератак были взломаны внутренние сети почти десятка различных федеральных агентств и ведомств.

В совместном заявлении Управления директора Национальной разведки, Федерального бюро расследований, Агентства национальной безопасности и Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности говорится, что целью хакеров, по всей видимости, был сбор разведданных.

Для того, чтобы установить вероятного исполнителя кибератак потребовалось более трех недель.

Напомним, в декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.

Позже в Минюсте США заявили, что к кибератакам причастна Россия.