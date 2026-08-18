"Слуга народу" поповнилася новими нардепами: що про них відомо

"У Слуг народу два нових народних депутата - Моркляник Богдан та Резнікова Вікторія", - написав нардеп.

Також відомо, що вони склали присягу 18 серпня.

Моркляник і Резнікова отримали депутатські мандати після того, як їхні попередники Віталій Безгін і Денис Маслов достроково припинили свої повноваження, перейшовши на роботу до Кабміну.

Хто такий Богдан Моркляник?

Це український науковець і освітянин у галузі інженерії та будівництва. Він є доктором технічних наук і професором кафедри опору матеріалів та будівельної механіки Національного університету "Львівська політехніка". У 2008-2014 роках Моркляник працював проректором цього університету.

Моркляник також має досвід роботи на державних посадах. Він був радником першого віцепрем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. Також очолював Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій.

У 2018 році Моркляника обрали до складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Він став заступником голови агентства.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у березні 2022 року Моркляника мобілізували до лав Збройних сил України.

У 2019 році він балотувався до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" під номером 163, але тоді не отримав мандат. У 2026 році Центральна виборча комісія визнала його обраним народним депутатом після дострокового припинення повноважень Дениса Маслова.

Хто така Віткорія Резнікова?

Це українські юристка та науковиця. Вона має ступінь докторки юридичних наук і звання професорки. Рєзнікова працює у сфері господарського права та тривалий час займалася викладацькою і науковою діяльністю. Зокрема, вона була завідувачкою кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2019 році Рєзнікова балотувалася до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу". Вона була включена до виборчого списку під №165. Тоді мандат вона не отримала, але залишалася серед кандидатів у черговості списку.

У липні 2026 року Центральна виборча комісія визнала Рєзнікову обраною народною депутаткою України. Вона отримала мандат після дострокового припинення повноважень Віталія Безгіна.