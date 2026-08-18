"Слуга народу" поповнилася новими нардепами: що про них відомо

Богдан Моркляник і Вікторія Рєзнікова стали новими народними депутатами України від партії "Слуга народу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис нардепа Ярослава Железняка у Telegram.
"У Слуг народу два нових народних депутата - Моркляник Богдан та Резнікова Вікторія", - написав нардеп.
Також відомо, що вони склали присягу 18 серпня.
Моркляник і Резнікова отримали депутатські мандати після того, як їхні попередники Віталій Безгін і Денис Маслов достроково припинили свої повноваження, перейшовши на роботу до Кабміну.
Це український науковець і освітянин у галузі інженерії та будівництва. Він є доктором технічних наук і професором кафедри опору матеріалів та будівельної механіки Національного університету "Львівська політехніка". У 2008-2014 роках Моркляник працював проректором цього університету.
Моркляник також має досвід роботи на державних посадах. Він був радником першого віцепрем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. Також очолював Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій.
У 2018 році Моркляника обрали до складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Він став заступником голови агентства.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії у березні 2022 року Моркляника мобілізували до лав Збройних сил України.
У 2019 році він балотувався до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" під номером 163, але тоді не отримав мандат. У 2026 році Центральна виборча комісія визнала його обраним народним депутатом після дострокового припинення повноважень Дениса Маслова.
Це українські юристка та науковиця. Вона має ступінь докторки юридичних наук і звання професорки. Рєзнікова працює у сфері господарського права та тривалий час займалася викладацькою і науковою діяльністю. Зокрема, вона була завідувачкою кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2019 році Рєзнікова балотувалася до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу". Вона була включена до виборчого списку під №165. Тоді мандат вона не отримала, але залишалася серед кандидатів у черговості списку.
У липні 2026 року Центральна виборча комісія визнала Рєзнікову обраною народною депутаткою України. Вона отримала мандат після дострокового припинення повноважень Віталія Безгіна.
До речі, нещодавно джерела РБК-Україна розкрили роль глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у команді президента Володимира Зеленського.
Окрім того, ми називали причини кадрових перестановок в Кабінеті міністрів.