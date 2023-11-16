UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Слуга народу" планує відкликати Дубінського з комітету ВРУ

Фото: нардеп Олександр Дубінський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Народного депутата Олександра Дубінського планують відкликати з Комітету ВРУ з питань фінансів.

Про це РБК-Україна повідомила речниця фракції "Слуга Народу" у Верховній раді Юлія Палійчук.

За її словами, відповідну постанову найближчим часом "Слуга народу" внесе в Раду.

Зазначимо, що Дубінський з 2019 року є заступником та членом Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Дубінський в СІЗО

Нагадаємо, що 16 листопада суд відправив нардепа Олександра Дубінського, якого зокрема підозрюють у державній зраді, в СІЗО без можливості внесення застави. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 12 січня 2024 року.

Справи Дубінського

Додамо, що скандальний нардеп є фігурантом кількох кримінальних справ. Йому повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства, він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу.

Дубінський також фігурує у справі про організацію незаконних виїздів через кордон України. Йому оголосили підозру за схему з виїздом ухилянтів.

При цьому нещодавно, 13 листопада він отримав ще одну підозру - в держзраді та роботі на російську розвідку.

Детально про Дубінського, гучні скандали за його участю і в чому підозрюють нардепа - читайте в матеріалі РБК-Україна "Позивний "Буратіно". Хто такий Олександр Дубінський і в чому його підозрюють".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаСлуга народа