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"Слуга народа" планирует отозвать Дубинского из комитета ВРУ

Фото: нардеп Александр Дубинский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Народного депутата Александра Дубинского планируют отозвать из Комитета ВРУ по вопросам финансов.

Об этом РБК-Украина сообщила спикер фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Юлия Палийчук.

По ее словам, соответствующее постановление в ближайшее время "Слуга народа" внесет в Раду.

Отметим, что Дубинский с 2019 года - заместитель и член Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Дубинский в СИЗО

Напомним, что 16 ноября суд отправил нардепа Александра Дубинского, которого, в частности, подозревают в государственной измене, в СИЗО без возможности внесения залога. Он будет под стражей по меньшей мере до 12 января 2024 года.

Дела Дубинского

Добавим, что скандальный нардеп является фигурантом нескольких уголовных дел. Ему сообщили о подозрении в служебном подлоге. По версии следствия, он выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение.

Дубинский также фигурирует по делу об организации незаконных выездов через границу Украины. Ему объявили подозрение за схему с выездом уклонистов.

При этом недавно, 13 ноября, он получил еще одно подозрение - в госизмене и работе на российскую разведку.

Подробно о Дубинском, громких скандалах с его участием и в чем подозревают нардепа - читайте в материале РБК-Украина "Позывной "Буратино". Кто такой Александр Дубинский и в чем его подозревают".

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