"Слуга народа" на заседании обсудила конфликт в финансовом комитете

На заседании фракции "Слуга народа" обсуждался конфликт в финансовом комитете из-за законопроектов о "электронных площадках". Об этом сообщил народный депутат Антон Поляков по итогам заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, большинство членов финансового комитета прошли детектор лжи.

"Насколько я знаю, никто из них денег не брал", - уточнил нардеп.

При этом он добавил, что санкции из-за этого скандала на депутатов "Слуги народа" никто не накладывал.

"Президент заявил, что все будет по закону. Никого из фракции не исключили", - добавил Поляков.

Также он сообщил, что на заседании фракции обсуждались вопросы работы на округах, распределения субвенций и законопроектов, которые Верховная рада рассмотрит на текущей неделе.

Известно, что на заседании фракции присутствовал президент Владимир Зеленский, заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов, глава фракции Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко.

Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" должны обсудить законопроекты о ликвидации так называемых "площадок Яценко". Также на заседании обсудят прохождение полиграфа депутатами от "Слуги народа".

Как сообщало РБК-Украина, ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроекты о ликвидации "площадок Яценко" будут проголосованы без заключения комитета финансового комитета, членов которого заподозрили во взятках и обязали пройти детектор лжи.

Отметим, речь идет о законопроектах о внесении изменений в Налоговый кодекс для ликвидации схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости.