"Слуга народу" на засіданні обговорила конфлікт у фінансовому комітеті

На засіданні фракції "Слуга народу" обговорювався конфлікт у фінансовому комітеті з-за законопроектів про "електронних майданчиках". Про це повідомив народний депутат Антон Поляків за підсумками засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, більшість членів фінансового комітету пройшли детектор брехні.

"Наскільки я знаю, ніхто з них грошей не брав", - уточнив нардеп.

При цьому він додав, що санкції з-за цього скандалу на депутатів "Слуги народу" ніхто не накладав.

"Президент заявив, що все буде по закону. Нікого не виключили з фракції", - додав Поляков.

Також він повідомив, що на засіданні фракції було обговорено питання роботи на округах, розподілу субвенцій та законопроектів, які Верховна рада розгляне на поточному тижні.

Відомо, що на засіданні фракції був присутній президент Володимир Зеленський, заступник голови Офісу президента Сергій Трофимов, голова фракції Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко.

У свою чергу нардеп Олександр Дубинський заявив, що члени фінансового комітету Верховної ради від "Слуги народу" пройдуть тест на поліграфі, і зроблять це добровільно.

"Ті з фінансового комітету, хто не пройшов поліграф, будуть його проходити, але це буде добровільна історія. Але це показник готовності відповідати на складні питання. Президент був дуже радий, що ми (окремі депутати від СН,- ред.) вже зробили це добровільно, ще до того, як він звернув на це увагу",- сказав Дубинський.

Нагадаємо, на засіданні фракції "Слуга народу" повинні обговорити законопроекти про ліквідацію так званих "майданчиків Яценко". Також на засіданні обговорять проходження поліграфа депутатами від "Слуги народу".

Як повідомляло РБК-Україна, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроекти про ліквідацію "майданчиків Яценко" будуть проголосовані без висновку комітету фінансового комітету, членів якого запідозрили у хабарах і зобов'язали пройти детектор брехні.

Зазначимо, йдеться про законопроекти про внесення змін в Податковий кодекс для ліквідації схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості.